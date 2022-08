Lula e Bolsonaro disputam as eleições 2022 - Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República

Lula e Bolsonaro disputam as eleições 2022Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República

Publicado 19/08/2022 20:36

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou nesta sexta-feira, 19, que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, descumpre a lei ao realizar compromissos de campanha durante o expediente.

"Eu fui presidente da República e candidato à reeleição. E a gente fazia campanha depois das 18 horas. O cara que é presidente da República tem que trabalhar o dia inteiro porque para isso foi eleito. Não tem isso de fazer motociata 3 horas da tarde", declarou o petista a jornalistas em seu escritório político em São Paulo. "É assim que funciona. Se não for assim, está descumprindo a lei."

A reunião no escritório foi para fechar as próximas agendas da campanha. Lula afirmou que pretende viajar a todas as regiões do País, comemorou a lotação do comício desta quinta, 18, em Belo Horizonte e projetou novo grande ato para amanhã, em São Paulo. "Precisamos fazer economia brasileira voltar a crescer", acrescentou Lula, na tentativa de retomar o debate econômico da campanha após o componente religioso tomar a semana. "Vamos recuperar salário mínimo. A redução da massa salarial ajuda que fome cresça. Precisamos colocar na cabeça do povo ideia de que vamos recuperar rapidamente esse País."