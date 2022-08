A senadora Kátia Abreu disputa a reeleição - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/08/2022 13:11

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.376 para deputado federal, 16.421 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Confira os candidatos ao Senado pelo Tocantins:

Andrea Schmidt (PMB) - nº 353 - Coligação: PMB

Ataídes de oliveira (Pros) - nº 900 - Coligação: Pros

Bispo Guaracy (Avante) - nº 707 - Coligação: Avante

Carlos Amastha (PSB) - nº 400 - Coligação: PSB

Katia (PP) - nº 111 - Coligação: PP

Lazara Castro (DC) - nº 271 - Coligação: DC

Lúcia Viana (Psol) - nº 500 - Coligação: Federação Psol Rede

Mauro Carlesse (Agir) - nº 360 - Coligação: Agir

Pastor Claudemir Lopes (Patriota) - nº 510 - Coligação: Patriota

Professora Dorinha (União) - nº 444 - Coligação: União Pelo Tocantins

Vanderlan Gomes (PRTB) - nº 282 - Coligação: PRTB

Vilela do PT (PT) - nº 131 - Coligação: Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/ PV)