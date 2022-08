Romero Jucá tenta voltar ao Senado - José Cruz/Agência Brasil

Romero Jucá tenta voltar ao SenadoJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 20/08/2022 13:15

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.269 para deputado federal, 16.208 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Em Roraima, são nove os candidatos ao Senado.

Saiba quem são:

Bartô Macuxi (PSOL) - nº 500 - Coligação: Federação PSOL Rede

Dr. Hiran (PP) - nº 111 - Coligação: Roraima Trabalhando e Deus Abençoando

Dr. Ilderson (PTB) - nº 144 - Coligação: PTB

Juiz Helder Girão (PMN) - nº 333 - Coligação: PMN

Maranhão do Povão (PDT) - nº 123 - Coligação: PDT

Mauricio Costa (Patriota) - nº 511 - Coligação: Patriota

Ozeas Colares (Pode) - nº 190 - Coligação: Pode

Romero Jucá (MDB) - nº 156 - Coligação: Roraima Muito Melhor

Telmario Mota (PROS) - nº 903 - Coligação: Vamos Cuidar para Roraima Não Parar