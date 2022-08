Paulo Ganime (Novo) visita a Cadeg, em Benfica - Divulgação

Publicado 20/08/2022 18:45

Candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, Paulo Ganime começou a agenda neste sábado, 20, no Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na Zona Norte da capital.



Ganime chegou à Cadeg acompanhado do vereador Pedro Duarte, que caminhou com o candidato por cerca de 2 horas pelo centro comercial. Durante o corpo a corpo com eleitores, Paulo Ganime conversou com comerciantes sobre as propostas para o setor do comércio.



"A nossa pauta junto com a segurança pública é a geração de emprego e renda, facilitar a vida daqueles que querem gerar empregos e daqueles que querem trabalhar. Menos burocracia, mais liberdade econômica e redução da carga tributária", ressaltou o candidato.



Depois, ele seguiu para um encontro com eleitores no futebol do candidato a deputado estadual Igor Barros (Novo), na Ilha do Governador. Ainda na Ilha, Ganime visitou a Feira da Ribeira acompanhado da família.

No início da tarde, ele caminhou pelas ruas de Icaraí, em Niterói. Com apoiadores, o candidato conversou com a população.