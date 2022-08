A ex-ministra Damares Alves concorre pelo Republicanos - Valter Campanato/Agência Brasil

A ex-ministra Damares Alves concorre pelo RepublicanosValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 21/08/2022 14:30 | Atualizado 21/08/2022 14:39

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).



Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.376 para deputado federal, 16.421 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.



Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.



Confira os candidatos ao Senado pelo Distrito Federal:

Alexandre Bispo (PSDB) - nº 456 - Coligação: Federação PSDB Cidadania



Damares Alves (Republicanos) - nº 100 - Coligação: União por Brasília



Dr. Carlos Rodrigues (PSD) - nº 555 - Coligação: PSD



Elcimara (PSTU) - nº 161 - Coligação: PSTU



Expedito Mendonça (PCO) - nº 290 - Coligação: PCO



Flávia Arruda (PL) - nº 222 - Coligação: Unidos pelo DF



Joe Valle (PDT) - nº 123 - Coligação: PDT



Marcelo Hipólito (PTB) - nº 142 - Coligação: PTB



Pedro Ivo Mandato Coletivo (Rede) - nº 180 - Coligação: Federação Psol Rede



Rosilene Corrêa (PT) - nº 133 - Coligação: PT



Tenente Coronel Souza Júnior (DC) - nº 270 - Coligação: DC

