Candidatos ao Governo do Rio fazem campanha neste domingo (21/8) Divulgação / O Dia

Publicado 21/08/2022 15:03

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para este domingo:



Cláudio Castro (PL)



O candidato à reeleição fez campanha na Baixada Fluminense. Às 9h, Claudio Castro caminhou por feiras livres em Duque de Caxias. Na sequência, o candidato fez campanha pelas ruas de Belford Roxo.



Cyro Garcia (PSTU)



O candidato não tem agenda pública para este domingo.



Eduardo Serra (PCB)



O candidato reservou o período da tarde para a gravação de vídeos de campanha. Às 19h, Serra participará de uma reunião da coordenação política de sua campanha.



Juliete Pantoja (UP)



A candidata visitou, às 9h, uma feira de Nova Campinas, em Duque de Caxias, para conversar com os eleitores e apresentar suas propostas. Às 12h, Juliete visitou outras localidades de Caxias e às 16h estará na Glória, no Centro do Rio, para assistir à Gloriosa Roda de Samba e fazer um corpo a corpo com a população.



Luiz Eugênio (PCO)



Não informou sua agenda de campanha.



Marcelo Freixo (PSB)



Às 11h, o candidato do PSB gravou sua propaganda eleitoral. Não há agenda pública na parte da tarde.



Paulo Ganime (NOVO/ RJ)



Às 9h, o candidato do Partido Novo fez uma caminhada na Feira da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Às 11h, visitou a Feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para um corpo a corpo com a população. Na parte da tarde, Ganime viajou para Petrópolis, na Região Serrana, onde se encontrou com seu vice de chapa, Helio Secco, e conversou com a população.



Rodrigo Neves (PDT)



Às 9h, Rodrigo Neves participou de um corpo a corpo com a população no bairro do Fonseca, em Niterói. Na sequência, ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, o candidato se encontrou com lideranças comunitárias na sede do Madureira Esporte Clube, na Zona Norte do Rio.



Wilson Witzel (PMB)



Não informou sua agenda de campanha.