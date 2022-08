Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 22/08/2022 16:48 | Atualizado 22/08/2022 17:26

O primeiro candidato a ser apresentado aos fluminenses na propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, nesta sexta-feira (26), será Rodrigo Neves. O pedetista terá 1 minuto e 39 segundos para falar de suas propostas, enquanto o segundo, o governador Cláudio Castro (PL), terá um programa de 4 minutos e 46 segundos por bloco. Ao todos, os aspirantes ao governo dividirão 10 minutos de radiodifusão. Candidatos ao Senado terão, juntos, 5 minutos, enquanto os que tentam conquistar uma vaga de deputado terão, no total, 10 minutos.

Para apresentar a divisão válida para a campanha, a ordem de apresentação e o tempo previsto para a propaganda, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro realizou audiência pública, na última sexta (19), com partidos, federações, coligações e representantes de emissoras .

No primeiro turno, o horário eleitoral será exibido até o dia 29 de setembro, de segunda a sábado, com 50 minutos diários em rede (divididos em dois blocos de 25 minutos) no rádio e na TV. Além disso, serão destinados 70 minutos em inserções diárias de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo, entre 5h e 24h. O atual governador Cláudio Castro terá 468 inserções durante a campanha, Marcelo Freixo terá 311 e Rodrigo Neves 16 e Ganime 39. Em caso de segundo turno, as transmissões ocorrem de 7 a 28 de outubro.

Para o cargo de governador, a coligação “Para mudar com quem sabe governar”, formada pelo Patriota, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Social Democrático (PSD) e Agir, será a primeira a veicular propaganda em bloco na televisão, no próximo dia 26. Para senador, o primeiro será o PDT; para deputado federal será o Patriota e para deputado estadual, o Republicanos. A distribuição do tempo de propaganda entre cada candidato é de responsabilidade das legendas, federações e coligações.

A ordem da apresentação dos partidos e federações para governador no primeiro dia de campanha ficou definida desta forma, assim como o tempo por bloco:

Governador

1º - Rodrigo Neves — Coligação "Pra mudar com quem sabe governar" (PDT/Patri/PSD/Agir): 1 minuto e 39 segundos por bloco.

2º - Cláudio Castro — Coligação "Rio Unido e Mais Forte" (Avante / DC / MDB / PL / PMN / PODE / PP / PROS / PRTB / PSC / PTB / Republicanos / SDD / União): 4 minutos e 46 segundos por bloco.

3º Marcelo Freixo — Coligação "A vida vai melhorar" (PSB / Federação Brasil da Esperança - PT/PC do B/PV / Federação PSDB/CIDADANIA / Federação PSOL/REDE): 3 minutos e 10 segundos por bloco.

4º Paulo Ganime (Novo): 24 segundos por bloco.

Senador

1º Partido Democrático Trabalhista (PDT) : 33 segundos por bloco.

2º Partido Liberal (PL): 38 segundos por bloco.

3º Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PC DO B): 1 minuto e 16 segundos por bloco.

4º Partido Socialista Brasileiro (PSB): 37 segundos por bloco.

5º União Brasil: 1 minuto e 28 segundos por bloco.

6º Partido Trabalhista Brasileiro (PTB): 14 segundos por bloco.

7º Avante: 11 segundos por bloco.

A audiência também sorteou a ordem das emissoras de rádio e TV responsáveis pela geração da propaganda para transmissão em rede. Será feito, em sistema de rodízio, entre as emissoras: Globo (26/08 a 01/09 ), Record (02 a 08/09), SBT (09 a 15/09), Band (16 a 22/09) e CNT (23 a 29/09).

Os partidos PSTU, PCB, DC, PRTB, PCO, PMN, PMB, Agir e UP não terão direito à propaganda gratuita no rádio e na TV por conta da aplicação da cláusula de barreira, em função dos seus desempenhos nas Eleições 2018.