Vera Lúcia - PSTU - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/08/2022 18:05

A candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera, fez alertas nas redes sociais sobre o uso das águas do Rio São Francisco. Segundo ela, são necessários cuidados, de forma a proteger suas águas de poluição e esgotos, e evitar que o uso fique restrito à irrigação de grandes propriedades rurais.

Na avaliação da candidata, o “Velho Chico” está correndo sérios riscos devido à poluição, à falta de saneamento básico nas cidades ribeirinhas, aos esgotos despejados em suas águas e a projetos de irrigação que, para ela, beneficiam latifundiários.

“É urgente e necessária a revitalização do Velho Chico, acompanhado de medidas que garantam a convivência digna, sustentável e plena com o semiárido”, disse a candidata, hoje (22), por meio de sua conta no Twitter.

Vera destacou que é preciso manter ações “reconhecidas e premiadas” que garantem, aos ribeirinhos, acesso à água, segurança alimentar, produção e consumo de alimentos saudáveis, além de serem eficientes no combate aos processos de desertificação. "Um milhão de pessoas não têm acesso à água de consumo humano no semiárido. Apoiamos as medidas de convivência apontadas pela ASA [Articulação do Semiárido Brasileiro], como a construção de cisternas e de implementação de tecnologias sociais para famílias que não possuem acesso à água de qualidade para beber”, escreveu Vera, no Twitter.

A candidata manifestou apoio à implementação de tecnologias de captação e manejo de água de chuva para produção de alimentos, de forma a garantir “produção sustentável e agroecológica” de alimentos e abastecimento das comunidades locais. “Tudo isso acompanhado de um programa de reforma agrária, que derrube as cercas do latifúndio. As cercas levam à seca”.