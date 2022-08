Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 23/08/2022 09:35

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta terça-feira, 23 de agosto:



Cláudio Castro (PL)



Candidato à reeleição, o governador Cláudio Castro tem um encontro com taxistas às 10h30, na Associação Atlética Portuguesa, na Ilha do Governador. ÀS 12h, Castro caminhará pelo centro comercial do bairro. Nos dois compromissos, conversará com representantes dos motoristas, com comerciantes e com moradores locais.



Cyro Garcia (PSTU)



Às 12h, o candidato realizará uma panfletagem no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, próximo ao Hospital Pedro Ernesto.



Eduardo Serra (PCB)



O candidato participa, às 10h, da posse da nova diretoria executiva da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Asunirio).



Juliete Pantoja (UP)



Às 10h, a candidata realizará uma panfletagem no INPI. ÀS 17h, Juliete dará entrevista à Rádio Bandnews FM.



Luiz Eugênio (PCO)



O candidato não informou sua agenda de campanha.



Marcelo Freixo (PSB)



Às 10h15, o candidato fará uma caminhada na Saara, no Centro do Rio, para conversar com comerciantes e frequentadores do mercado e falar sobre geração de emprego e medidas para fortalecer o setor.



Paulo Ganime (Novo)



O candidato participa, às 9h, de uma caminhada na Saara, no Centro do Rio, para conversar com os comerciantes do local. Às 13h, Ganime almoça com empresários e com o candidato a presidente da República pelo Partido Novo, Felipe D'Avila, no restaurante Mocellin Steakhouse, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O candidato a Deputado Estadual Rafael Hatab (Novo) também estará presente. Às 19h, ele participa do lançamento da campanha dos candidatos a deputado estadual George Neder e deputado federal Renê Freitas, ambos do Partido Novo, na AABB, no Leblon, Zona Sul do Rio.



Rodrigo Neves (PDT)



ÀS 9h30, o pedetista fará a gravação de seu programa eleitoral. Na parte da tarde, às 15h, participa de uma caminhada em São João de Meriti, saindo da Praça da Matriz, no Centro. Às 19h, Neves se encontrará com lideranças políticas em Barretos, Niterói.



Wilson Witzel (PMB)



O candidato não informou sua agenda de campanha.