Bolsonaro insiste em pôr em dúvida urnas e entra em embate com Bonner no JNReprodução TV Globo

Publicado 22/08/2022 22:04 | Atualizado 22/08/2022 22:15

Abrindo a série do Jornal Nacional, na Rede Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi entrevistado nesta segunda, 22, pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, na série de sabatinas da emissora com os candidatos ao Palácio do Planalto.



Bolsonaro levantou dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas e a legitimidade das eleições de 2014 e 2018. O candidato foi cobrado pelos apresentadores a assumir o compromisso de que respeitará os resultados das eleições, seja qual for. "Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes'', declarou o presidente.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que "nenhum caso, até hoje, foi identificado e comprovado" e que órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal "têm a prerrogativa de investigar o processo eleitoral brasileiro e já realizaram auditorias independentes".



Bolsonaro foi questionado sobre assuntos como pandemia, meio ambiente, economia e educação. No auge da pandemia, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus, quando questionado sobre o assunto, Bolsonaro afirmou que essa era uma questão atípica. "Fizemos nossa parte, não faltou recursos milionários para os governadores enfrentarem", afirmou.

Quando questionado sobre as promessas econômicas da campanha de 2018, de manter a inflação e juros baixos, o candidato à reeleição alegou que não foi possível por causa do Covid-19, da seca e da Guerra na Ucrânia. "Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Se fosse apenas o Brasil com esse problema, eu seria o responsável", disse Jair Bolsonaro.



Durante a entrevista, o presidente foi alvo de panelaços. Os protestos, que ocorreram sob gritos de "fora Bolsonaro", foram registrados em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Usuários do Twitter também registraram protestos em Salvador, Aracaju, Porto Alegre, Recife e Belém.



No Twitter, das 10 hashtags em Trending Topics, todas eram relacionadas a entrevista. Em primeiro lugar, com 432 mil tuítes estava o nome do apresentador "Bonner", seguido pela hastag #jornalnacional com 78 mil tuítes.



Nesta semana também serão sabatinados Ciro Gomes (dia 23), Luiz Inácio Lula da Silva (25) e Simone Tebet (26). As conversas ficarão disponíveis, na íntegra, no canal da emissora. No domingo, os eleitores poderão acompanhar na TV Bandeirantes o primeiro debate presidencial.