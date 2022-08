Cláudio Castro participa de caminhada no centro do Rio - ROGERIO SANTANA

Cláudio Castro participa de caminhada no centro do RioROGERIO SANTANA

Publicado 22/08/2022 19:31

Nesta segunda-feira (22/08), o governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição ao Governo do Estado, defendeu a importância da revitalização da região para a plena retomada do comércio local e pelo crescimento econômico. Acompanhado da primeira-dama Analine Castro e do seu candidato a vice-governador, Washington Reis, Castro caminhou do Mercado Popular da Uruguaiana, passando pelo Largo da Carioca até o Buraco do Lume, onde destacou as ações realizadas pela sua gestão na região.

"Estamos investindo e revitalizando o Centro do Rio. Em junho, sancionei a lei que garante a recuperação e a reforma de grandes prédios históricos, que são patrimônio do nosso País. Além disso, estamos construindo o novo Restaurante do Povo na Central do Brasil. Serão mais de 5 mil refeições diárias, com almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. Com a nova unidade, todo o entorno do prédio da Central, onde o restaurante funcionará, será reurbanizado", comentou.

A recuperação do Centro é uma das ações da gestão de Castro para superar a crise econômica, agravada pela pandemia, que resultou no fechamento de diversas empresas e na perda de postos formais de emprego.

"Queremos essas empresas de volta ao Centro. Estamos recuperando os empregos perdidos. Para isso, apostamos no empreendedorismo. Com a AgeRio, abrimos linhas de créditos para mais de 32 mil empresas, totalizando mais de R$ 805 milhões em financiamentos. Estamos avançando e a prova disso é que, em 2021, batemos recorde em criação de novos empreendimentos: mais de 70 mil. Só na capital, foram 18 mil empresas registradas da Junta Comercial", afirmou Castro.

No Buraco do Lume, o atual governador reforçou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, também candidato à reeleição, garantiu que trabalha pelos ideais da família e lembrou da importância de manter o diálogo com todas as esferas de governo e instituições e órgãos de controle . "O Brasil é um dos países que mais crescem hoje. E o Rio seguirá crescendo com o Brasil, seguindo na defesa da família, do emprego e do respeito acima de tudo" declarou.