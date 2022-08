Candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) - reprodução / redes sociais

Publicado 22/08/2022 19:52

Iniciando a segunda semana oficial de campanha, Marcelo Freixo caminhou com apoiadores na Praça Araribóia em Niterói. O postulante conversou com os usuários das barcas sobre seus planos para melhorar o serviço da transporte de integração com outros meios e a redução do preço a passagem.

Em suas redes sociais, o candidato pelo PSB afirmou que "a passagem da barca está muito cara e isso acontece por falta de planejamento e integração no transporte". Para Freixo, voltar em Niterói é sempre emocionante. "Morei aqui por 40 anos, aqui encontro ex-alunos, aqui realizei o grande sonho da minha vida que foi ser professor", declarou.