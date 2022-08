Paulo Ganime faz campanha na Saara, no Centro do Rio - Divulgação / Novo

Publicado 23/08/2022 13:57

Candidato ao Governo do Rio pelo Partido Novo, Paulo Ganime caminhou, nesta terça-feira, 23, pelas ruas de comércio popular da SAARA, no Centro. Acompanhado da família, apoiadores e candidatos a deputados do partido, ele cumprimentou eleitores e conversou com comerciantes, apresentou suas propostas para o setor e falou sobre a importância da geração de emprego e renda. O candidato disse que vai reduzir os impostos.



"As empresas precisam voltar a ter condições para trabalhar. Além da gente fazer uma reforma reduzindo o ICMS, nós vamos prorrogar o prazo de pagamento de 25 para 45 dias. Isso vai fazer com que os comerciantes recebam o dinheiro da venda antes de pagar o seu imposto, melhorando assim o fluxo de caixa dos comerciantes", afirmou Ganime.