Candidatos à Presidência da RepúblicaDivulgação / O Dia

Publicado 24/08/2022 08:29 | Atualizado 24/08/2022 08:38

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para esta quarta (24).



Agora pela manhã, Ciro Gomes (PDT) está em Curitiba para dois eventos. Às 8h30, o presidenciável faz caminhada na Vila Nova Esperança, e, às 10h30, inaugura o comitê do candidato do PDT ao governo do Paraná. Na parte da tarde, Ciro estará em Porto Alegre para uma caminhada da Praça da Alfândega até a Esquina Democrática, às 15h30.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de motociata em Belo Horizonte. O encontro está previsto para às 16h, saindo da Praça da Pampulha e com comício na Praça da Liberdade.

O representante da Unidade Popular Léo Péricles está em Belém. De manhã cedo, ele fez campanha na entrada da Universidade Federal do Pará (UFPA), às 7h30. À tarde, o candidato participa de um encontro com mulheres, às 14h, e conversa com a população na Praça do Operário, às 16h30.

Pablo Marçal (Pros) participa de sabatina promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN, às 10h30. Na parte da tarde, o aspirante ao cargo dá entrevista para Rica Perrone, às 14h, e faz adesivaço no Rio de Janeiro, às 17h.

Em São Paulo, Simone Tebet (MDB) assina o termo de compromisso do Programa Presidente Amigo da Criança, às 10h30, na Fundação Abrinq. Às 15h, a candidata tem um encontro com pesquisadores e acadêmicos.

Soraya Thronicke (União) grava material de propaganda eleitoral, às 10h, em São Paulo. À noite, ela estará em Porto Alegre para participar da inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, às 19h.



Pela manhã, a presidenciável pelo PSTU Vera Lúcia participa de sabatina promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela rádio CBN, às 10h30. Na parte da tarde, ela participa de reunião com estudantes da PUC-RJ, às 13h.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) grava material para a propaganda eleitoral. Já o Constituinte Eymael (DC) cumprirá agenda interna.

O candidato Felipe D’Avila (Novo) não terá compromissos públicos hoje e Sofia Manzano (PCB) não teve a agenda informada até o fechamento da matéria.

Roberto Jefferson (PTB) está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

*Com Agência Brasil