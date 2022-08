Candidato visitou uma confecção de uniformes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Pedro Prado/Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:41

O candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB) visitou uma confecção de uniformes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira, 24. Freixo anunciou que vai criar a Casa do Empreendedor para dar suporte administrativo, jurídico, garantir crédito e oferecer capacitação profissional aos micro e pequenos empreendedores.

“O povo do Rio de Janeiro é empreendedor, enfrenta e supera desafios todos os dias. O que está faltando é apoio do governo do Estado para facilitar a vida de quem tem ou quer abrir o próprio negócio. Eu vou criar Casas do Empreendedor aqui na Baixada e em todo o Rio de Janeiro para dar todo o suporte necessário para quem empreende e gera emprego. Isso é fundamental para a gente reaquecer a economia do nosso Estado”, afirmou Freixo.

A BR Brim, confecção visitada pelo candidato, foi fundada em 2018 pelo casal Thaiane Urgal e Eduardo Machado. Eles empregam 29 pessoas, a maioria da equipe é formada por costureiras, que conversaram com Freixo sobre as dificuldades enfrentadas com a falta de creches e de transporte público.

“As trabalhadoras não têm com quem deixar os filhos quando vem trabalhar e enfrentam muita dificuldade para chegar aqui por causa da falta de transporte. Para um negócio prosperar é fundamental que os serviços públicos funcionem, que as mães e pais tenham com quem deixar as crianças e que o transporte chegue nos locais de trabalho. Por isso, vou fazer uma parceria com os prefeitos para ampliar a oferta de creches e grantir transporte decente”, disse.

Ao conversar com as costureiras, Freixo lembrou da avó, que sustentou cinco filhos com a renda obtida através da máquina de costura. “Sempre que eu venho a uma confecção como essa eu lembro da minha vó. O barulho da máquina me faz viajar no tempo. Eu sei que muitas mulheres procuram qualificação para terem mais oportunidades. Por isso meu governo vai ser parceiro das mulheres empreendedoras que estão batalhando e vencendo inúmeros desafios para que suas famílias prosperem”, contou.