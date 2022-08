Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 24/08/2022 11:03 | Atualizado 24/08/2022 11:03

O leitor poderá conferir os compromissos dos nove postulantes ao cargo de governador do estado nesta quarta (24).

Cláudio Castro (PL) encontrou com auditores fiscais durante esta manhã, no Centro da cidade. O objetivo do encontro é conhecer as propostas do fisco fluminense para os anos de 2023 a 2026.



Cyro Garcia (PSTU) comparece ao ato em apoio à greve dos petroleiros, das 12h às 14h, no Centro Nacional de Controle e Logística da Transpetro. No final da tarde, às 17h, o representante do PSTU participa de uma sabatina na rádio BandNews FM.



Eduardo Serra (PCB) também estará no protesto dos petroleiros, na sede da Transpetro, e à noite ele faz reuniões internas com o seu partido.



Pela manhã, a candidata Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem na UNISUAM e agora, às 11h, faz no calçadão de Bonsucesso. Às 14h, Pantoja cumpre agenda interna com o partido.

Marcelo Freixo (PSB) conversa com empreendedores em Duque de Caxias durante a manhã. O objetivo é falar sobre as propostas que visam fortalecer os pequenos empreendedores e a geração de empregos. O ex-deputado federal também visita a confecção Brim, que fabrica uniformes e durante a pandemia passou a produzir máscaras. O encontro, que começou às 9h, também conta com a participação de mulheres empreendedoras da Baixada Fluminense. Freixo também se reunirá com costureiras da fábrica.



Paulo Ganime (Novo) visita o Instituto Luz e Vida, às 15h, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e às 19h o candidato marca presença no lançamento do livro de Gastão Reis.



O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) teve um encontro com a sociedade civil, no bairro Santo Cristo. Com início às 10h, o evento foi promovido pela Casa Fluminense, Ação da Cidadania e Instituto Mariele Franco. Na parte da tarde, às 14h, o postulante grava para o programa eleitoral. À noite, ele participa do lançamento de campanha de deputados aliados, às 19h30, em Itaboraí.

A equipe de reportagem não obteve retorno da assessoria do candidato Luiz Eugênio Honorato (PCO), até o fechamento da matéria. O texto poderá ser atualizado ao longo do dia.