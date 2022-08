Eduardo Serra compareceu à manifestação de protesto dos trabalhadores da Transpetro - Divulgação /PCB

Publicado 24/08/2022 18:02

O candidato do PCB ao Governo do Estado, Eduardo Serra, compareceu à manifestação de protesto dos trabalhadores da Transpetro, subsidiária da Petrobrás, nesta quinta-feira, 24, no centro do Rio. Serra estava acompanhado da candidata a vice-governadora, Bianca Novaes e do candidato a deputado federal pelo partido, Gabriel Marques.

Eduardo Serra afirmou dar total apoio à luta dos trabalhadores da Transpetro. Para o candidato, "com trabalhadores com estabilidade o estado pode atuar melhor em defesa dos interesses da maioria da população e não ficar à mercê dos interesses privados".

Serra declarou que o sistema Petrobras é essencial para a economia brasileira e para a soberania nacional, e que os recursos do petróleo são estratégicos, inclusive para garantir o abastecimento de derivados de petróleo - como por exemplo, o gás de cozinha - a baixo preço para a população brasileira. O candidato repudiou o desmembramento da Petrobrás e a venda de subsidiárias e ativos da companhia, denunciando que "isso tem como objetivo enfraquecer a Petrobrás para que ela seja privatizada".

Eduardo Serra manifestou sua solidariedade aos petroleiros conduzida pelo Sindipetro, e colocou o PCB e a sua candidatura à disposição desta luta. "Nosso governo vai apoiar o sistema Petrobrás no estado do RJ, pressionando o governo federal e articulando nacionalmente para a garantia da Petrobrás 100% Estatal, com sua atuação voltada para o atendimento das demandas da maioria da população brasileira: a classe trabalhadora", declarou o candidato.