Bolsonaro cai enquanto cumprimenta apoiadores em BH - Reprodução/Twitter

Publicado 24/08/2022 21:59 | Atualizado 24/08/2022 21:59

Belo Horizonte - O presidente da República, Jair Bolsonaro, caiu enquanto falava com apoiadores na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na tarde desta quarta-feira (24). Depois do tombo, Bolsonaro se levantou com a ajuda de outras pessoas que estavam por perto.



Veja no vídeo abaixo: