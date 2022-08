André Ceciliano (PT), participou de um ato no centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (25/08) - Divulgação / PT

André Ceciliano (PT), participou de um ato no centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (25/08)Divulgação / PT

Publicado 25/08/2022 18:11

O candidato ao Senado pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), André Ceciliano (PT), participou de um ato no centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (25/08), com a socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, esposa do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Janja está no Rio em virtude da sabatina de Lula no Jornal Nacional, que acontece nesta noite. André estava acompanhado da esposa, Ludmila Ceciliano, da companheira do candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB), Antonia Pellegrino, e de candidatas de esquerda.

André e Janja panfletaram em frente à estação de metrô do Largo da Carioca e seguiram para um ato em frente à estátua de Marielle Franco, no Buraco do Lume. A estátua foi inaugurada em 17 de agosto, data em que a vereadora assassinada completaria 43 anos. O ato foi iniciado pela mãe de Marielle, Marinete da Silva, e a fala foi restrita às lideranças femininas.

“Esse é um ato simbólico pelas mulheres que representam o nosso estado e a nossa luta. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho da Marielle, para chegar ao parlamento mais forte do que nunca”, falou Marinete.

“Assim como Lula fala que podemos ser as pernas e a voz dele, também podemos ser as pernas e a voz de Marielle. Podemos levar o legado dela para os quatro cantos. O legado de Marielle segue vivo, Marielle segue presente hoje e sempre”, comentou Janja – que declarou apoio à candidatura de André como senador.

O combate à fome no Brasil pautou o evento. Janja disse querer “ressignificar o papel da primeira-dama” e alavancar projetos de combate à miséria. Já Benedita da Silva, candidata à reeleição como deputada federal, destacou que “quando o país está em baixa, as mulheres são as primeiras a sofrer, a ir para a fila do osso, para a fila da pele de galinha, para poder alimentar seus filhos”.