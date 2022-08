Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 26/08/2022 09:22

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira:



Cláudio Castro (PL)



O governador e candidato à reeleição caminha com eleitores no Jardim Catarina, em São Gonçalo, às 9h. No trajeto, conversará com moradores e comerciantes da região.



Cyro Garcia (PSTU)



Às 8h, o candidato participou do programa Política sem rodeio, na rádio comunitária de Paracambi. Na parte da tarde, às 14h, dará uma entrevista do candidato para o site G1.



Eduardo Serra (PCB)



O candidato participa de um ato público sobre saúde, às 10h, no Hospital Gafreé Guinle, no Maracanã, Zona Norte do Rio. Às 19h30, dará entrevista ao IEPC.



Juliete Pantoja (UP)



Às 14h, a candidata dará uma entrevista ao portal G1.



Luiz Eugênio (PCO)



O candidato ainda não informou sua agenda para esta sexta-feira.



Marcelo Freixo (PSB)



Na parte da manhã, o candidato se encontra com o ex-presidente e candidato ao Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.



Paulo Ganime (NOVO/ RJ)



Ganime tem um encontro às 9h na Associação de Empresas de Engenharia do RJ, no Centro da cidade. Às 17h, dará entrevista ao jornal Diário do Rio. À noite, o candidato participa de um jantar com apoiadores.



Rodrigo Neves (PDT)



Às 9h, o candidato realiza uma caminhada pelas ruas de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Em seguida, tomará café da manhã no Instituto Brasileiro de Petróleo, no Centro do Rio. Às 15h, Neves tem um encontro com a Câmara de Comércio França-Brasil, também no Centro.



Wilson Witzel (PMB)



Pela manhã, o candidato fará uma caminhada pelas ruas de Madureira e visitará o Mercadão para conversar com comerciantes. Na parte da tarde, Witzel caminhará com apoiadores pelas ruas de Nova Iguaçu.