Publicado 26/08/2022 10:52

Após a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Jornal Nacional na quinta-feira, 25, aliados de Jair Bolsonaro (PL) sobem a hashtag #LulaLadrão, no Twitter, que na manhã desta sexta-feira (26), já ultrapassa os 7 mil comentários.

A maior parte dos comentários se concentra em críticas tanto ao petista quanto à Rede Globo. "Gostaria de parabenizar a todos q tiveram estômago para escutar a voz desse #LulaLadrao na entrevista com o #BonnerTchutchucaDoLadrao , em mais uma tentativa de enganar o povo brasileiro! Tentativa em vão pois JB será nosso presidente", declarou um usuário.

"A mídia pode dar o palco que quiser. "#Lulaladrão vai continuar sendo o maior ladrão do Brasil, o maior inimigo da Pátria. E vai voltar pra cadeia, pois é esse o desejo do povo brasileiro", comentou outro apoiador do presidente, após Lula ter sido questionado sobre a corrupção nos governos petistas.

Outro tema que gerou críticas ao ex-presidente foi sobre sua fala ao agronegócio. A base bolsonarista reagiu: "tem que ser muito sem noção acreditar nessa pessoa, e pior, votar nisso". Já um apoiador de Bolsonaro exaltou as manifestações que ocorrerão no Dia da Independência: "Dia 7 de setembro será gigante. Seja bem vindo #agronegocio. O condenado só está nos fortalecendo."