Gleisi Hofmann, Geraldo Alkmin, Lula, Marcelo Freixo e André Ceciliano em entrevista coletiva no Rio de Janeiro. - Divulgação / Partido

Gleisi Hofmann, Geraldo Alkmin, Lula, Marcelo Freixo e André Ceciliano em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.Divulgação / Partido

Publicado 26/08/2022 13:21

Nesta sexta-feira (26), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou mais uma vez seu apoio a André Ceciliano (PT) e Marcelo Freixo (PSB), na disputa pelos cargos de senador e governador do Rio de Janeiro, respectivamente.

Em entrevista coletiva, o candidato à presidência disse querer voltar à cidade mais vezes e completou: “o Rio está na nossa pauta como um estado prioritário para que o Freixo vença as eleições e o André seja eleito senador da República”.

O petista declarou ainda que “fará de tudo” para que Freixo e Ceciliano sejam eleitos: “Freixo, quero que você saiba que naquilo que depender do meu esforço, do meu sacrifício, do Alckmin e da Gleisi a gente vai fazer de tudo para eleger você governador do Rio e nosso companheiro André Ceciliano como senador da República”, ressaltou.

Por sua vez, o aspirante à Câmara Alta afirmou que é preciso investir em “obras estruturantes” para gerar emprego e renda no estado: “Precisamos retomar o investimento no saneamento básico nessas áreas, mas principalmente em obras estruturantes que o senhor fez muito bem”, disse o deputado.

Ceciliano também falou sobre a necessidade de melhorar a vida das famílias carentes que moram em comunidades: “Estamos aqui muito próximos dos moradores da favela, que estão bastante esperançosos por conta dos investimentos que o senhor fez, como os apartamentos (Minha Casa Minha Vida), além de complexos esportivos, as bibliotecas-parques”.

O postulante prevê que a geração de empregos no estado será feita por meio do petróleo — segundo ele, o setor responsável por um terço do PIB fluminense: “É importante esse momento porque estamos entregando ao nosso presidente, além dos compromissos do Freixo, alguns dos eixos fundamentais para o Rio que está no nosso programa. Primeiro, a retomada do emprego através de todo o complexo do petróleo, já que o setor de petróleo é responsável por um terço do PIB do Rio, e vai desde a indústria naval, os estaleiros, passando ainda pela questão da mobilidade, com as barcas e os trens”, declarou o petista.

Também participaram da coletiva de imprensa a presidente nacional do partido, Gleisi Hofmann e Marcelo Freixo, que recebeu de Ceciliano um documento com propostas para o Senado.