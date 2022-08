Pelourinho, Salvador - Márcio Filho / MTUR

Pelourinho, SalvadorMárcio Filho / MTUR

Publicado 26/08/2022 21:29

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa na Bahia, com 61% contra 20% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa Ipec, divulgada nesta sexta-feira, 26.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 1%. Constituinte Eymael (DC), Felipe dAvila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%. Outros 5% não souberam responder.

O levantamento ainda mediu a avaliação do governo Bolsonaro no Estado. Para 54%, a gestão é ruim ou péssima. Outros 19% consideram ótima ou boa. O governo é regular para 25%. Não sabe avaliar, 3%.

O Ipec ouviu 1008 pessoas entre os dias 23 a 25 de agosto, em 51 cidades da Bahia. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA - 028732022 (TRE) e BR - 00575/222 (TSE).