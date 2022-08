Post mente ao relacionar Lula à performance em museu, em 2017 - Arte/Comprova

Publicado 26/08/2022 21:22

Brasil - É falso o conteúdo de uma postagem no Kwai que procura associar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um episódio de 2017, quando uma criança tocou o corpo nu de um artista durante uma performance no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. No vídeo, um homem sugere que o petista, que é candidato à presidência da República, havia classificado a cena como “arte”. Não há registro de declaração de Lula nesse sentido. O evento foi explorado politicamente naquele ano, que antecedeu as eleições presidenciais de 2018, e ressurge agora em um mesmo contexto buscando associar a esquerda a um projeto de suposta relativização do crime de pedofilia.*

Não há registro de que Lula tenha feito comentários diretos sobre a participação de uma criança em uma performance realizada pelo artista Wagner Schwartz , no MAM, em setembro de 2017. Na ocasião, a menina, acompanhada da mãe, toca no corpo nu de Schwartz, que, em La Bête , procura reproduzir, com o corpo despido, o efeito de interação proposto na série Os Bichos , de Lygia Clark, em que esculturas poderiam assumir diferentes formas a partir da manipulação pelo público.O autor do vídeo verificado, postado no dia 17, procura relacionar Lula ao episódio. Em contato com o Comprova, ele não esclareceu perguntas sobre a fonte da informação em que se baseou para sua afirmação.O Comprova fez buscas na internet e em redes sociais, mas não encontrou nenhuma declaração direta de Lula sobre o episódio. Em uma entrevista, quando perguntado sobre as discussões no país relacionadas à performance e ao cancelamento de uma exposição em Porto Alegre, também em 2017, respondeu de forma generalizada, mencionando que o preconceito e o ódio começam a ser expostos anos antes, a partir das manifestações de 2013 ( neste vídeo a partir do minuto 14 ). Não há menção direta à performance no MAM.Uma matéria da Agência Estado, publicada em 16 de outubro de 2017, no Correio Braziliense, traz informações sobre a repercussão, no meio político, da cena da menina tocando o corpo do artista. O texto diz que “os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Marina Silva (Rede) não se manifestaram publicamente sobre o assunto”.