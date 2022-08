Paulo Ganime caminhou na Feira Livre do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio - Divulgação / Novo

Publicado 27/08/2022 15:50

O candidato do Novo ao Governo do Estado do Rio, Paulo Ganime, fez panfletagem em bairros da capital, neste sábado(27). Acompanhado da esposa, apoiadores e da candidata a Deputada Federal Katharyne Caiaffa (Novo), Ganime também caminhou na Feira Livre do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, onde conversou com feirantes e frequentadores.

"Roubo de cargas é um problema que há anos assola o Brasil, principalmente, o Rio de Janeiro. Nós vamos investir na inteligência para combater esse tipo de crime. Os roubos prejudicam o transportador, os comerciantes e afetam toda a indústria do estado gerando um aumento no desemprego. Em dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou meu projeto de lei para combater especificamente esse crime. Precisamos melhorar a segurança para desenvolver a economia", ressaltou.

No fim da tarde, o candidato segue para uma panfletagem com os candidatos a Deputado Estadual Rafael Hatab (Novo) e Deputada Federal Carol Sponza (Novo). O ponto de encontro será no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas.