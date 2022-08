Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do Rio Divulgação / O Dia

Publicado 26/08/2022 14:53 | Atualizado 26/08/2022 15:45

No primeiro dia de horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, os candidatos ao governo do Rio tiveram, nesta sexta-feira (26), a chance de apresentar à população seus programas de governo e suas histórias de vida.



Com o Museu de Arte Contemporânea (MAC) ao fundo, Rodrigo Neves (PDT) relembrou o tempo em que foi prefeito de Niterói e contou um pouco de sua história como marido, pai e avô. Na corrida pela cadeira do Palácio Guanabara, o postulante fez críticas ao atual governador do Rio, Cláudio Castro (PL), dizendo que é preciso haver mudança. Neves declarou ainda que quer fazer na capital fluminense o mesmo que fez pelo povo niteroiense, frisando ter assumido a prefeitura logo após a tragédia do deslizamento do Morro do Bumba.



Na busca pela reeleição, o programa de Cláudio Castro (PL) foi aberto pela pergunta: “Quem é esse cara?”, repetida após a apresentação de diversos feitos de seu governo, como o auxílio estadual Supera RJ, o projeto Mãe de combate à evasão escolar e a chegada de empresas como Amazon e Magazine Luiza ao estado. Ao enfim se apresentar ao eleitorado, o chefe do Executivo aproveitou para contar um pouco da sua história de vida.



Na contramão dos candidatos que focaram em suas biografias, Marcelo Freixo (PSB), fez um aceno ao interior do Rio. Parte da inserção foi gravada em Macaé, mencionando a indústria do petróleo e o declínio do pós-sal, enquanto outro trecho mostrou o Porto de Açu, em São João da Barra. O candidato aproveitou para apresentar propostas na área da sustentabilidade.



Último a se exibir no horário gratuito, Paulo Ganime (Novo) seguiu a mesma estratégia do antecessor, focando em um tema específico em vez de falar sobre a própria história. Para sua primeira aparição na televisão, o deputado federal escolheu a Segurança Pública.



Antes dos candidatos ao governo, os fluminenses foram apresentados a postulantes ao Senado e à Assembleia Legislativa.