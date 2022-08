O evento acontece dos dias 2 a 11 de setembro - Divulgação/Rock in Rio

Publicado 27/08/2022 11:44 | Atualizado 27/08/2022 11:46

O Rock in Rio deste ano será realizado durante o período eleitoral. O caso acontece pela primeira vez em 37 anos e com isso, a organização do evento decidiu que candidatos às eleições não podem subir a palcos do festival.

Em nota divulgada neste sábado, 27, o Rock in Rio aponta que "não será autorizada a presença de nenhum candidato a estas eleições em seus palcos".



A organização recomenda ainda que todas as empresas, instituições e artistas envolvidos com o evento tenham conhecimento da regra eleitoral imposta pelo grupo.



O festival será realizado de 2 a 11 de setembro na Cidade do Rock, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A corrida eleitoral foi iniciada no dia 16 de agosto e a votação acontece no dia 2 de outubro.