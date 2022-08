Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 29/08/2022 10:21 | Atualizado 29/08/2022 11:20

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta segunda-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato não divulgou sua agenda.



Cyro Garcia (PSTU): às 17h, o candidato será entrevistado pelo canal Coluna do Fla.



Eduardo Serra (PCB): na parte da manhã, o candidato fará uma panfletagem em frente ao ISERJ - Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, na Tijuca, Zona Norte.



Juliete Pantoja (UP): a candidata não divulgou sua agenda.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): às 9h, Marcelo Freixo se encontrará com integrantes da Câmara Francesa de Comércio em auditório no centro do Rio para apresentar propostas visando atrair investimentos. No início da tarde, o candidato se encontrará com donos de bares e restaurantes no Bar Velho Adônis, em Benfica, para apresentar propostas para aquecer o setor de bares e restaurantes.



Paulo Ganime (NOVO/ RJ): às 9h, o candidato realizou uma panfletagem na Feira Livre de Botafogo, acompanhado pela candidata a deputada federal Katharyne Caiaffa (Novo). Na parte da tarde, Ganime visita o Instituto da Criança, no Jardim Botânico. Às 18h, participa de uma reunião virtual com membros do Juntos Somos + Rio.



Rodrigo Neves (PDT): às 10h30, o candidato participará de uma sabatina com os jornais O Globo, Extra, Valor e a rádio CBN. Na parte da tarde, às 14h30, o pedetista fará caminhada pelas ruas do Méier, na Zona Norte do Rio.



Wilson Witzel (PMB): pela manhã, o candidato dá entrevista para a revista Veja. Na parte da tarde, participará de um podcast. À noite, a agenda de Witzel é com líderes religiosos.