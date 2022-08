Para Lula, ato "cheirava" à democracia, liberdade e respeito às urnas - Divulgação

Para Lula, ato "cheirava" à democracia, liberdade e respeito às urnasDivulgação

Publicado 29/08/2022 14:26

Eurodeputados de esquerda manifestaram apoio nesta segunda-feira, 29, à candidatura à Presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em encontro com o petista em São Paulo, os políticos europeus disseram monitorar a ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, sobre o sistema eleitoral brasileiro. De acordo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, há negociações para assinar um memorando de cooperação entre a sigla e partidos europeus de esquerda.

A presidente da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas da União Europeia, a eurodeputada Iratxe García, declarou no encontro que apoiar Lula nas eleições é "apoiar o povo brasileiro". "Estamos seguros de que uma nova janela de oportunidade será aberta para o Brasil. E novas oportunidades só serão possíveis com o presidente como Lula, que devolve a esperança a tantos", disse a parlamentar, que liderou a comitiva em desagravo a Lula.

"Vivemos uma deterioração nos últimos anos do Brasil, com o governo Bolsonaro, com exemplos muito claros, como o que ocorreu na covid. Deteriorou-se a política e a imagem do País no exterior", avaliou Iratxe. "A misoginia de Bolsonaro é conhecida no resto do mundo e vimos ontem no debate", acrescentou, à esquerda de Lula, que tinha do outro lado o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim.

O presidente dos Partidos Socialistas Europeus, Serguei Stanishev, mostrou preocupação no encontro com as suspeições sem provas ao sistema eleitoral apresentadas por Bolsonaro e com o crescimento da violência política no Brasil. "A Europa vai acompanhar tudo com cuidado", revelou. "Vamos defender a democracia e levar de volta a mensagem à Europa de que estamos preocupados com a violência nessa campanha."