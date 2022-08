A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) entrevista a candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera Lúcia. Ela é a sétima a participar da série de entrevistas da EBC com presidenciáveis. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/08/2022 17:08

A candidata à Presidência da República pelo PSTU, Vera Lucia, divulgou hoje (29) um vídeo no qual apresenta algumas das prioridades de seu governo, caso seja eleita, para a juventude – em especial para os jovens negros e pobres das periferias do país, vítimas de violência policial e do desemprego.

A candidata está em Passo Fundo (RS) cumprindo agendas de panfletagens, entrevistas e de eventos de outras candidaturas locais. No vídeo divulgado, Vera disse que a relação entre juventude e vanguarda das grandes lutas do país se deve ao fato de não haver, para os jovens, "alternativas à situação atual".

“Não existem perspectivas de emprego, o que impõe, a eles, o desemprego ou o subemprego ultraprecarizado de entrega de comida, serviços de motoboy, call center”, disse a candidata.

Vera acrescentou que as condições de educação, saúde, esporte e cultura são, para os jovens, “péssimas, acompanhando a decadência do país”. “Além disso, a violência policial mata diretamente os jovens negros nas periferias”, complementou.

“Defendemos uma inversão imediata dessa realidade: emprego para todos os jovens, como parte do plano de obras públicas; auxílio emergencial de um salário mínimo para todos os jovens desempregados; fim da violência policial contra a juventude negra; garantia de educação e saúde públicas gratuita e de qualidade”, disse a candidata.

Ela defendeu também investimentos no esporte e na cultura “para possibilitar a inclusão da energia física e criativa da juventude do país” e acesso gratuito à internet para todo este público.