Paulo Ganime (Novo) é candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / Partido

Paulo Ganime (Novo) é candidato ao Governo do Estado do Rio de JaneiroDivulgação / Partido

Publicado 29/08/2022 22:11 | Atualizado 29/08/2022 22:13

Nesta segunda-feira (29), o candidato ao Governo do Estado do Rio Paulo Ganime (Novo) visitou o Instituto da Criança, no Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade.



O objetivo é conhecer projetos que recebem investimento privado para que, se eleito, replicar em outras regiões do Rio. De acordo com Ganime, “é importante conhecer melhor esses projetos sociais porque queremos que o Estado seja parceiro de iniciativas como essa que tem um papel fundamental na vida das pessoas promovendo o empreendedorismo social.”



No Instituto, Ganime também falou sobre o futuro das crianças, que para ele, “depende de investimentos na educação.”



“Nós vamos incentivar projetos que ajudem na educação em tempo integral, no fortalecimento da cultura, do esporte e da educação complementar para os nossos jovens e crianças do Rio de Janeiro ", declarou o candidato.