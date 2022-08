Governador Cláudio Castro participa do encontro para o desenvolvimento da baixada Fluminense - ROGERIO SANTANA

Publicado 30/08/2022 11:33

Nova Iguaçu vai ganhar um novo Batalhão de Polícia Militar. A declaração foi feita pelo governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, durante o Encontro para o Desenvolvimento da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na noite desta segunda-feira, 29. O evento reuniu o setor empresarial do município, com representantes de importantes instituições, como a Associação Comercial e Industrial, o Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara de Dirigentes Lojistas. Cerca de 600 pessoas marcaram presença no encontro e comemoraram as melhorias para a cidade.



“Trazer um Batalhão de Polícia Militar para Nova Iguaçu é se comprometer com uma dívida histórica. Já melhoramos muito a segurança da região, com o Segurança Presente para diferentes municípios, estamos reformando a delegacia de Comendador Soares, além de outros investimentos. Sem falar que o Batalhão poderá trabalhar em conjunto com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Baixada Fluminense, reforçando ainda mais o policiamento ostensivo”, disse Castro. O candidato ainda ressaltou que essas melhorias caminham lado a lado com o desenvolvimento econômico, contribuindo para oferecer um ambiente de negócios cada vez mais atraente e confiável para os investidores.



Castro estava acompanhando de lideranças políticas locais, como o prefeito da cidade, Rogerio Lisboa; o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, Dudu Reina; e o deputado federal Dr. Luizinho.



“Poder contar com a presença e o trabalho do Cláudio Castro representa muito para nós. Um governador se preocupar com a nossa cidade era algo muito difícil. Aqui temos importantes polos industriais, então precisamos de um governador que tenha um olhar assim para Nova Iguaçu”, ressaltou Rogerio Lisboa.



Durante o evento, empresários declararam apoio a Castro e destacaram importantes investimentos realizados na gestão do governador para o desenvolvimento de toda a Baixada Fluminense.



“Sabemos que Cláudio Castro recebeu esse Estado em um momento muito difícil. Mesmo assim, conseguiu apaziguar os ânimos e fazer parcerias importantes com a Alerj e a Fecomércio, não medindo esforços para a reabertura do comércio”, disse o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu, Antonio Albino.



Mais empresas no estado e investimentos em mobilidade urbana



Em seu discurso, Castro também falou sobre as mais de 165 mil empresas que foram abertas no Estado nos últimos dois anos e as melhorias de mobilidade urbana em andamento e previstas para a Baixada Fluminense, como a construção do MetrôLeve, que vai integrar os municípios da região com a capital, ligando a Pavuna a Nova Iguaçu, além da ampliação da Via Light e a implantação da TransBaixada, conectando a Rodovia Washington Luís à Via Dutra.