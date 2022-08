Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 30/08/2022 09:42

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta terça-feira:



Cláudio Castro (PL): o governador e candidato à reeleição participou, às 8h30, de encontro com empresários do setor de reciclagem e catadores de lixo em Rocha Miranda. Castro aproveita para conversar com comerciantes e trabalhadores que circulam pela Associação Comercial e Industrial do bairro.



Cyro Garcia (PSTU): a partir das 17h, o candidato realizará uma panfletagem em frente à Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, no campus em Vila Isabel.



Eduardo Serra (PCB): o candidato realiza panfletagem às 17h pelos pontos de ônibus da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.



Juliete Pantoja (UP): a candidata não informou seus compromissos de campanha.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não informou seus compromissos de campanha.



Marcelo Freixo (PSB): o candidato participa de uma sabatina no Grupo Globo às 10h30. Em seguida, realizará uma caminhada pelas ruas da Tijuca. Às 17h30, o candidato participa de uma sabatina na CNN.



Paulo Ganime (NOVO/ RJ): às 10h, o candidato faz uma visita à Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Às 15h, Ganime realiza uma panfletagem na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio.



Rodrigo Neves (PDT): o pedetista realizará, às 11h, uma caminhada pelas ruas de Cabo Frio. Às 14h, caminhará pelas ruas de São Pedro d’Aldeia, terminando o dia caminhando pelas ruas de Bacaxá, em Saquarema.



Wilson Witzel (PMB): às 10h, o candidato dará uma entrevista na Rádio 87,9 FM, em Conceição de Macabu. No início da tarde, participará de uma caminhada no centro da cidade de Conceição de Macabu. Às 17h, tem um café marcado com líderes religiosos de Macaé. O candidato encerra sua agenda às 18h30 participando do podcast POD+.