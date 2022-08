Simone Tebet animou parcela do setor produtivo com o seu desempenho no debate da Band - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 30/08/2022 08:26

Favorita da fatia de empresários que rejeita a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, a candidatura de Simone Tebet (MDB) parece ter, enfim, ganhado um empurrão. Apesar de ainda ser um "dark horse" - ou seja, de no momento ter poucas chances de chegar ao segundo turno -, Simone animou parcela do setor produtivo com o seu desempenho no debate na Band, no domingo. A aposta é que, enfim, o gráfico da peemedebista se mova para cima nas pesquisas.

A "prova dos nove" do desempenho da candidata, que aparece em pesquisas de opinião de forma unânime como a melhor no debate, deve vir com os levantamentos eleitorais que serão divulgados a partir de quinta-feira. Por ora, a avaliação é de que as pesquisas mostrem mais os efeitos das entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional - quando a candidata se saiu bem, mas foi ofuscada por Lula - e do início da campanha no rádio e na televisão.

Ainda assim, de acordo com três fontes ligadas ao meio empresarial que apoiam Simone, ainda não é hora de comemorar. A ideia, agora, é aproveitar o crescimento da candidata nas redes sociais desde domingo para "viralizar" trechos dos embates que ela teve com os líderes, posicionando-a como uma opção a ambos. Mesmo entre os entusiastas da peemedebista, há cautela. Um dos empresários consultados pelo Estadão avalia que ela precisa ganhar visibilidade por ainda não ser conhecida por parte relevante da população.

A expectativa é de que, se ganhar tração nas pesquisas, ela naturalmente atraia mais curiosidade. E aí viria um efeito "bola de neve", em que a migração de parte do eleitorado para a candidatura traria mais votos. Uma das fontes consultadas a definiu como "a melhor alternativa para o Brasil", e outra afirmou que "ela está no jogo".

Em entrevistas recentes ao Estadão, declararam apoio a Simone Tebet empresários como Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Sócio e conselheiro da gigante de papel e celulose Klabin, Piva declarou sobre a candidata, no início deste mês: "Há várias dezenas de razões pelas quais eu luto pela Simone (Tebet). Mas eu centralizo na pacificação, já que eu acho que, (na eleição de) qualquer um dos outros dois candidatos, vamos manter a polarização agressiva. A Simone tem capacidade convocatória de trazer o que há de melhor no País. Basta as pessoas se disporem a escutá-la para ver que ela tem motivos corretos".