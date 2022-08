Governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo - Arquivo

Governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo FreixoArquivo

Publicado 30/08/2022 20:22

Nesta terça-feira (30), pesquisa divulgada pelo Ipec, a pedido da TV Globo, revelou que Cláudio Castro (PL) está com vantagem sobre Marcelo Freixo (PSB) nas intenções de voto para governador do Rio de Janeiro. O atual chefe do Executivo fluminense está cinco pontos à frente do deputado federal, em comparação ao último levantamento do instituto, feito em 15 de agosto.



Em resposta estimulada de intenções de voto no 1º turno, Castro, que há 15 dias estava com 21%, subiu para 26%, enquanto Freixo, que estava com 17%, foi para 21%.

Rodrigo Neves (PDT) e Cyro Garcia (PSTU) cresceram 1% cada, indo de 5% para 6%, e de 3% para 4%, respectivamente. Juliete Pantoja (UP) continua com 3% e Eduardo Serra (PCB) caiu de 3% para 2%.



O ex-governador Wilson Witzel (PMB) estava com 4% e agora está com 2%. Paulo Ganime (Novo) e Luiz Eugênio Honorato (PCO) cresceram 1% cada. O postulante do Novo foi de 1% para 2% e o representante do Partido da Causa Operária foi para 1% das intenções de voto.



A pesquisa, que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob n º RJ-06010/2022, entrevistou 1.200 pessoas em 37 municípios do estado, entre os dias 27 e 29 de agosto. O nível de confiança é de 95%.