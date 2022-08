Candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL) - Rafael Campos / Divulgação

Candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL)Rafael Campos / Divulgação

Publicado 30/08/2022 22:12

Em encontro com empresários do setor de reciclagem, nesta terça-feira (30), em Rocha Miranda, o candidato à reeleição ao governo do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) prometeu criar um “programa de cadastramento e capacitação para profissionais da reciclagem”.



Na presença de representantes da Associação de Recicladores (Arerj), o governador falou sobre o investimento no programa: “vamos investir em três frentes: capacitação de mão de obra; estrutura, criando polos de reciclagem por todo o estado; e acesso facilitado ao crédito, para que os profissionais possam investir e ampliar os seus negócios. Quanto mais bem-sucedidos eles forem, mais o Rio de Janeiro será beneficiado com a criação de novas oportunidades, aumento de renda e um meio ambiente mais limpo – afirmou o postulante.



Ainda de acordo com Castro, é importante construir os “polos de reciclagem próximos às comunidades”, como a Rocinha, pois além de gerar renda, “diminui o impacto ambiental provocado pelo lixo”.



O governador disse também que enviou à Alerj um projeto de lei que poderá “garantir condições especiais para profissionais do setor”.



“Vamos criar uma linha de crédito de até R$ 10 mil por meio da AgeRio (Agência de Fomento do Rio de Janeiro). O financiamento prevê carência de 24 meses e pagamento em até 8 anos, a juros de apenas 2% ao ano”, afirmou.



O chefe do Executivo declarou ainda que “os recicladores prestam um serviço fundamental” para estado e “precisam ser respeitados”.