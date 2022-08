Candidato participou de debate presidencial no último domingo, 28. - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 31/08/2022 17:30 | Atualizado 31/08/2022 17:43

Nesta quinta-feira, 1, às 20h, a RedeTV! News iniciará a série de sabatinas com os candidatos ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro entrevistado. Os entrevistadores serão os âncoras do Jornal Luís Ernesto Lacombe e Erica Reis. As entrevistas serão transmitidas simultaneamente na televisão e nos canais digitais da emissora.



O Presidente da República terá 30 minutos para discutir temas de interesse público como economia, saúde, educação e segurança, e apresentar as principais propostas de seu governo para os próximos quatro anos, se reeleito.



A emissora convidou para as sabatinas os quatro primeiros colocados na pesquisa de opinião pública nacional do Instituto Paraná Pesquisas. Até o momento, segundo a emissora, somente Bolsonaro confirmou a sua presença. Todos os candidatos foram convidados e confirmarão as datas.



Assessoria de Lula informou que o candidato não poderá participar pois tem agenda em um comício em Manaus na mesma data.