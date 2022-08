Site que pertencia à equipe do presidente Jair Bolsonaro muda de dono e agora faz duas críticas ao chefe do Executivo - MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Publicado 31/08/2022 12:04 | Atualizado 31/08/2022 12:26

Um fato inusitado vem chamando a atenção dos internautas apoiadores e contrários ao presidente Bolsonaro desde a manhã desta quarta-feira, 31. O domínio Bolsonaro.com.br, criado em 1996 e com postagens desde 2002 (de acordo com o site Internet Archive), amanheceu com diversas críticas ao clã Bolsonaro.



De acordo com informações apuradas pelo jornal O Dia, o domínio foi comprado no dia 25 de janeiro pelo empresário Gabriel Baggio Thomaz, fabricante de papelão ondulado. A aquisição se deu após os responsáveis pelo site não renovarem a propriedade sobre o endereço online.



A assessoria do presidente confirmou que o domínio pertencia a Jair Bolsonaro e que, até janeiro deste ano, foi usada para divulgar informações do chefe do Executivo. “Estamos tomando todas as providências legais, tanto TSE, quanto criminal. Já identificamos o responsável”, diz a nota enviada à redação do jornal O Dia.