Candidato se encontrou com mulheres em São GonçaloPedro Prado/Divulgação

Publicado 31/08/2022 20:12

O candidato ao governo Marcelo Freixo (PSB) esteve em São Gonçalo, nesta quarta-feira, 31, em uma roda de conversa com mulheres para falar sobre saúde pública. O local escolhido para a reunião foi no Hospital da Mãe, no Colubandê, que está com obras paradas, sem previsão de conclusão.

O postulante acredita que é preciso "cuidar de quem cuida da gente", com cuidado e respeito com as mulheres.. "O hospital e maternidade aqui no Colubandê está abandonado desde 2013. Nossa primeira medida é isolar a Secretaria de Saúde dos desvios, dos cabides de emprego e da roubalheira política que se estabeleceu nos últimos anos", disse Freixo.

O candidato afirmou que as obras inacabadas são o retrato da corrupção que levou 5 ex-governadores para a cadeia. "Estamos diante da realidade de como a saúde pública vem sendo tratada no Rio de Janeiro inteiro: este hospital e maternidade de São Gonçalo nunca foi entregue, deixando milhares de mulheres e de famílias abandonadas. O Rio já teve vários secretários de saúde presos por conta de desvios de dinheiro público nesta área fundamental. Por isso, a primeira coisa pra fazer a saúde funcionar é afastar a máfia da saúde e trabalhar. Nós vamos retomar as obras e concluir essa unidade de pronto atendimento, contratar 3 mil médicos para fazer a fila do Sisreg andar, levar os centros de exame e de imagem para o interior e abastecer de remédios todas as unidades", declarou.

Depois do encontro, o candidato realizou uma carreata do Colubandê até o Centro de São Gonçalo. Freixo estava acompanhado pelo candidato ao senado André Ceciliano (PT), pelo candidato a deputado federal Dimas Gadelha (PT), pela candidata a deputada estadual Mônica Armada (PT) e pela candidata a vereadora Priscila Canedo (PT).