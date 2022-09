Paulo Ganime (Novo) faz campanha na região Noroeste do Rio de Janeiro - Divulgação / Partido

O candidato ao Governo do Rio Paulo Ganime (Novo) esteve nesta quarta-feira (31) em Itaperuna, na Região Noroeste, para um encontro com lideranças políticas e apoiadores. Durante visita, o postulante apresentou suas propostas para o desenvolvimento do interior do estado e falou sobre o potencial da região: "Entendo que o Estado do Rio só vai se tornar economicamente forte, com seus 92 municípios, quando aproveitarmos o potencial de cada região. Não me preocupo com o que vai dar voto, mas sim com o legado que vou deixar no Rio de Janeiro. Com boa gestão e transparência, nós vamos retomar a confiança e o crescimento do interior", afirmou.



Depois, Ganime esteve em Itaocara e conversou com eleitores sobre a saúde na região. O candidato propõe o programa Fila Zero, que tem por objetivo otimizar os serviços prestados pela saúde pública do estado.



"A fila do Sistema de Regulação é uma caixa preta. Vamos integrar os sistemas de saúde do SISREG e SER, criar um prontuário eletrônico, reduzir a espera de cirurgias eletivas para no máximo 3 meses e consultas em 30 dias. Faltam médicos, faltam funcionários, falta organização e gestão de planejamento. As pessoas estão morrendo nas filas. Tem gente esperando na fila há mais de 15 anos por uma cirurgia. Chega de descaso com a saúde da população", disse.