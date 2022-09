O eleitor fluminense oferece ao candidato o seu apoio e carinho em forma de comida de rua. - Divulgação / Claudio Castro

Publicado 31/08/2022 17:59

Na intensa agenda de caminhadas, reuniões e ações de campanha, o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro enfrenta outras tentações que não imaginava. O eleitor fluminense oferece ao candidato o seu apoio e carinho em forma de comida de rua. O cardápio é o mais variado possível: acarajé, carne de sol acebolada, queijo coalho, cachorro quente, sardinha frita e a famosa batata frita de Marechal Hermes e Cláudio declara: não resisto!

"É muito difícil resistir a tanta coisa boa. E eu não resisto, acabo comendo mesmo. Por isso, acordo sempre antes para fazer exercícios. Malho para continuar comendo feliz, sem culpa", brinca.

Desde o início da campanha, Castro já pode degustar pastéis de diversos sabores na Baixada e no interior, acarajé na Taquara, carne de sol acebolada na chapa na Feira de Duque de Caxias, queijo coalho na Feira de São Cristóvão, cachorro quente na Zona Norte da capital, sardinha frita na Penha, e, claro, a famosa batata frita de Marechal Hermes, declarada patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro em lei sancionada pelo governador.

Culinária e turismo impulsionam economia

Para Cláudio Castro, a culinária fluminense tem grandes representantes que só dão orgulho ao Rio de Janeiro e contribuem, ainda, para incentivar o turismo, movimentando a economia do estado. Assim como a batata de Marechal, Castro estuda ampliar a lista de iguarias que são patrimônio do estado.

"A variedade da culinária é espetacular, do Sul ao Norte fluminense. Temos o peixe com banana de Paraty, o chuvisco de Campos, o quibe de Italva, o churrasco de todas as regiões, cada uma com seu jeitinho particular de fazer. São exemplos de comidas que refletem a cultura e a identidade de suas cidades. E que se tornam imperdíveis para qualquer um que visite esses locais", comenta.