O candidato ao governo do Rio Eduardo Serra (PCB) esteve em frente ao prédio da Petrobrás, na Tijuca. Divulgação / Eduardo Serra

Publicado 31/08/2022 19:50

O candidato ao governo do Rio Eduardo Serra (PCB) esteve em frente ao prédio da Petrobrás, na Tijuca, nesta quarta-feira (30), e conversou com os petroleiros e moradores locais. O postulante defendeu uma Petrobras 100% estatal e destacou sua importância para o país e para a população.

Para Serra, “a receita do petróleo” deve ser utilizada para “investir em infraestrutura, na geração de emprego, nas áreas sociais”, e “que seja utilizada pelo Estado como instrumento de apoio a um novo projeto de desenvolvimento econômico voltado para os interesses da maioria da população''. Lembrando que o governador

O aspirante ao Palácio Guanabara criticou a forma como Bolsonaro tem tratado a empresa: “A Petrobrás, que devia estar a serviço do povo brasileiro, hoje enriquece capitalistas privados no Brasil e no exterior, cobrando do consumidor brasileiro o preço do petróleo nos mercados internacionais, isto quando somos um país produtor e não importador de óleo cru”, afirmou o candidato.