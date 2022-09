Rodrigo Neves caminhou ao lado de Ciro na SAARA - ALEX RAMOS

Publicado 31/08/2022 21:10

Os candidatos Ciro Gomes e Rodrigo Neves (PDT), participaram nesta quarta-feira, 31, de agendas de campanha no Centro da cidade do Rio de Janeiro, onde apresentaram seus planos para o desenvolvimento econômico do país e do estado. Pela manhã os candidatos realizaram uma caminhada na Rua da Alfândega, no centro comercial da Saara, onde conversaram com o povo sobre propostas para a geração de empregos e renda. Em seguida, ambos participaram de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

Rodrigo Neves afirmou que, se eleito, investirá na modernização da infraestrutura do estado do Rio de Janeiro, de modo a gerar empregos e reerguer a Economia. “O Rio tem déficit de empregos, déficit habitacional, déficit de abastecimento e saneamento básico, e tem equipamentos públicos abandonados. Para sanar estes problemas vamos gerar 150 mil novos empregos no Rio de Janeiro a partir da criação de um amplo programa de frentes de trabalho para reerguer o estado e ao mesmo tempo levar saneamento básico a todas as regiões pobres do estado, construir cem mil moradias populares e reestruturar, reformar e modernizar os hospitais estaduais e os CIEPs abandonados”.

Ao falar sobre planos para a retomada da Economia brasileira, Ciro Gomes apresentou propostas do seu Projeto Nacional de Desenvolvimento. “Para fazer o Brasil voltar a crescer é preciso refinanciar as dívidas das famílias, porque é do consumo das famílias que vêm 60% do crescimento do PIB estrangulado hoje no Brasil, refinanciar as 6 milhões de empresas que estão constrangidas no Serasa e perto da falência, muitas delas no setor comercial, e vou incrementar pesadamente o investimento público, retomando 14 mil obras paradas, pois isso irriga toda a Economia do país, e já temos os recursos assegurados para isso”.

Gestão tributária e industrialização

Na Firjan, Rodrigo Neves anunciou que pretende dar um ‘choque de gestão’ no estado do Rio de Janeiro, com investimentos em modernização, desburocratização e simplificação do sistema tributário. “É praticamente impossível o setor industrial investir no estado do Rio de Janeiro com esta estrutura tributária esquizofrênica, elevada, complexa e impeditiva do investimento privado. Nós estruturamos um programa emergencial que vai retirar rapidamente o estado desta condição de prostração e em paralelo vamos colocar em prática um plano estratégico de longo prazo para o estado, começando logo nos primeiros cem dias de governo, e com responsabilidade reduzir os impostos e acabar com os gargalos que impedem o crescimento econômico do nosso estado”, declarou.

Ciro Gomes apresentou aos empresários seu programa para a reindustrialização do Brasil, que pretende trazer para o Brasil a capacidade de produzir infraestrutura e bens de consumo que hoje são importados pelo país: “Vamos começar por aqueles setores onde o Brasil está jogando dinheiro fora financiando empregos fora do Brasil: Saúde, agronegócio, petróleo, gás e energias renováveis e a indústria da Defesa”, listou.