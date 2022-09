Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 01/09/2022 08:47 | Atualizado 01/09/2022 11:48

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quinta-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato cancelou sua agenda para hoje.



Cyro Garcia (PSTU): o candidato fará uma panfletagem próximo à Policlínica Piquet Carneiro, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. Às 19h, Cyro comparece ao lançamento do livro "Racismo, escravidão e Capitalismo no Brasil: Uma abordagem marxista", do historiador e ativista Wagner Miquéias, no Centro de Ciências Humanas (CCH) da UniRio. Após o lançamento, o candidato comparece à festa do Dia dos Bancários, no Circo Voador.



Eduardo Serra (PCB): às 11h30, o candidato fará uma panfletagem, seguida de caminhada na Praia Vermelha, no campus da UFRJ. Às 16h30, dará entrevista ao jornal O Dia.



Juliete Pantoja (UP): a candidata passará o dia gravando programas eleitorais para a internet.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não informou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): o candidato participará de uma caminhada às 11h pelo Calçadão de Duque de Caxias, onde cumprimentará os eleitores.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h, o candidato participa de um café da manhã com Lojistas na CDL, em Campos dos Goytacazes. Às 10h30, estará presente na inauguração do comitê de seu partido na cidade. Ainda em Campos, Ganime realizará, às 11h, uma caminhada no Calçadão no Centro. Na sequência, o candidato segue para Macaé, também no Norte Fluminense, onde participa, às 15h, da inauguração do comitê local do Partido Novo e de uma caminhada pelo Centro da cidade às 15h30.



Rodrigo Neves (PDT): às 10h, o candidato fará a gravação de seu programa eleitoral. No final da tarde, às 16h, Neves participa de uma caminhada no Rodo de São Gonçalo. Na sequência, ele tem um encontro às 17h30 com mulheres em hotel no Centro do Rio. Às 20h, o encontro será com Eduardo Paes e lideranças do PSD, na Taquara, Zona Oeste.



Wilson Witzel (PMB): o candidato participa de uma sabatina no SBT às 12h. Depois, terá um encontro, às 14h, com líderes religiosos, fechando sua agenda às 18h com uma panfletagem no Largo do Machado.