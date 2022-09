Lula realizou comício em Manaus (AM) também - Divulgação / PT

Publicado 01/09/2022 22:34 | Atualizado 01/09/2022 22:44

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a prometer a retomada do Minha Casa Minha Vida (MCMV) em comício em Belém (PA). "Eles acabaram com o Minha Casa Minha Vida e criaram o Minha Casa Verde e Amarela. Até hoje não vi uma desgraçada dessa casa. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e vocês vão pintar a casa da cor que quiserem", disse Lula a militantes.



Lula também criticou o desemprego elevado do Brasil e a criação da carteira de trabalho Verde e Amarelo. "A carteira de trabalho que queremos é a carteira de trabalho que o funcionário tenha garantia e que seja indenizado se for demitido", afirmou.



Lula voltou a afirmar que conhece de perto a realidade dos brasileiros. "Conheço de cor e salteado a dor dos brasileiros. Conheço a angústia de quem procura emprego e não consegue", afirmou. Ele apontou também que teve um dos governos mais bem avaliados da história, com 87% de bom ou ótimo ao fim da sua gestão.



O governador do Pará e aliado de Lula, Helder Barbalho, acompanhou o comício. Antes de Lula falar, várias lideranças da frente reforçaram que a Amazônia será prioridade em um eventual governo Lula e voltaram a defender a economia da biodiversidade.

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, em eventual governo seu, a partir de 1º de janeiro, não haverá mais garimpo ilegal no Brasil. "A Amazônia não será mais lugar para ter queimada ou derrubada. Ser lugar para ser estudado, estudar a biodiversidade e criar oportunidades a partir dela. A partir de 1º de janeiro não haverá mais garimpo ilegal neste País. Não haverá mais garimpo nas terras indígenas", afirmou.



Lula falou também sobre criação e recriação de algumas pastas, como o Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial e Ministério da Pesca. "Vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Um quilombola ou indígena será ministro neste País", prometeu aos apoiadores.