Governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo FreixoArquivo

Publicado 01/09/2022 20:14 | Atualizado 01/09/2022 20:29

Segundo a pesquisa Datafolha, a disputa pelo governo do Rio de Janeiro continua tecnicamente empatada entre o atual governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). 59% dos eleitores afirmam estarem decididos em quem vão votar e 41% acreditam que podem mudar.

Castro tem 31% dos votos e Freixo, 26%. Na última pesquisa divulgada, 18, Castro subiu cinco pontos percentuais e Freixo ganhou três pontos percentuais. Em seguida, está o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) com 7%, Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU) aparecem empatados em quarto lugar com 4%.

Veja abaixo os resultados do 1º turno com todos os candidatos:

Cláudio Castro (PL): 31% – tinha 26% no levantamento anterior

Marcelo Freixo (PSB): 26% – tinha 23% no levantamento anterior

Rodrigo Neves (PDT): 7% – tinha 5% no levantamento anterior

Wilson Witzel (PMB): 3% – 4% no levantamento anterior

Cyro Garcia (PSTU): 3% – 4% no levantamento anterior

Eduardo Serra (PCB): 2% – 5% no levantamento anterior

Juliete Pantoja (UP): 2% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Paulo Ganime (Novo): 2% – 1% no levantamento anterior

Luiz Eugênio (PCO): permanece com 0%

Branco e nulo eram 19% e agora são 14%; 10% ainda não sabem em quem vão votar.

Durante a pesquisa, os participantes também responderam qual candidato não votariam.O ex-governador Witzel se manteve à frente com 52%, seguido por Freixo com 25% e em último lugar aparece Neves com 10%.

2º TURNO

O Datafolha testou o cenário do 2º turno na corrida pelo Palácio da Guanabara. Na disputa entre os líderes da pesquisa, Castro aparece pela primeira vez na frente com 44%, Freixo, que antes estava tecnicamente empatado, foi para 37%. Branco e nulo eram 18% e agora são 13%; 7% responderam que ainda não sabem em quem votariam.

SENADO

O senador Romário (PL), que busca a reeleição, segue à frente no Rio de Janeiro. Tem 31% dos votos, seguido por Alessandro Molon (PSB) com 12%. Clarissa Garotinho (União Brasil) e Cabo Daciolo (PDT) aparecem empatados no terceiro lugar com 8%.

Veja abaixo os resultados com todos à Câmara Alta:

Romário (PL): 31% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Alessandro Molon (PSB): 12% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Clarissa Garotinho (União Brasil): 8% – tinha 4% no levantamento anterior

Cabo Daciolo (PDT): 8% – tinha 11% no levantamento anterior

André Ceciliano (PT): 6% – tinha 3% no levantamento anterior

Daniel Silveira (PTB): 6% – tinha 7% no levantamento anterior

Dr. Paulo Marcelo (PMB): 1%

Raul (UP): 1% – segue com a mesma porcentagem do levantamento anterior

Bárbara Sinedino (PSTU): 1% – tinha 2% no levantamento anterior

Prof. Helvio Costa (DC): 1%

Itagiba (Avante): 0% – tinha 1% no levantamento anterior

Hermano Leme (PCO): 0%

Hiran Roedel (PCB): 0%

A pesquisa ouviu 1.202 pessoas entre 30 de agosto e 1 de setembro, em 34 municípios do Estado do Rio de Janeiro e tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06061/2022 e o nível de confiança é de 95%.