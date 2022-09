Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 02/09/2022 10:47 | Atualizado 02/09/2022 11:02

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira:



Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição fará panfletagem às 10h na estação das barcas do Cocotá, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.



Cyro Garcia (PSTU): o candidato panfletou às 7h30 no Centro do Rio, em frente ao prédio do Banco do Brasil.



Eduardo Serra (PCB): às 8h, o candidato concedeu entrevista ao programa Política Sem Rodeios, na Rádio Web. Às 12h, fará uma panfletagem na Praça Mauá, em frente ao edifício A Noite. A atividade segue pela Lapa às 17h.



Juliete Pantoja (UP): a candidata concentra suas atividades no município de Duque de Caxias. Às9h, fez uma panfletagem na Feira da Vila São Luiz. Às 11h, participa de uma caminhada com panfletagem no bairro da Figueira. E às 14h, repete a atividade no bairro de Saracuruna.



Luiz Eugênio (PCO): o candidato não informou sua agenda.



Marcelo Freixo (PSB): à convite da Rede Kai Vulcão, o candidato participou, às 7h, de um encontro com pequenos empreendedores da Baixada, em Nova Iguaçu. Às 15h, Freixo estará na Praça da Feira Livre da Economia Solidária para conversar com beneficiários da moeda social Mumbuca e caminhar até do Banco Comunitário Popular de Maricá. Às 19h, ainda em Maricá, realizará um comício ao lado de André Ceciliano e Fabiano Horta.



Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 13h, o candidato dará uma entrevista para a Galeria de Heróis, fundação de assistência social e direitos humanos aos trabalhadores da segurança pública do Estado, localizada no Centro do Rio. Às 15h, o candidato terá um encontro com mais de 200 advogados, também no Centro do Rio.



Rodrigo Neves (PDT): o candidato fará caminhadas às 11h30 em Volta Redonda, às 14h30 em Barra Mansa e às 17h30 em Resende.



Wilson Witzel (PMB): pela manhã, o candidato participa de um encontro com comerciantes no CADEG, no Centro do Rio. À tarde, Witzel participa de almoço com empresários e grava podcast.