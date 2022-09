Paulo Ganime (Novo), candidato ao governo do Rio, durante caminhada em Alcântara, São Gonçalo. - Divulgação / Partido

Publicado 03/09/2022 16:25

Após participar da inauguração do comitê de São Gonçalo, no bairro de Brasilândia, neste sábado (3), Paulo Ganime (Novo), aspirante ao Palácio Guanabara, fez uma caminhada por Alcântara e conversou com moradores do bairro sobres suas propostas de governo.

O postulante disse que é preciso “devolver a segurança às pessoas que hoje estão com medo de sair e com medo que seus filhos não voltem para casa”.



“A retirada de barricadas será prioridade zero no meu governo, que impedem não só a polícia de entrar, que é o objetivo dos criminosos, mas impede também a entrada de serviços públicos, a circulação de ambulâncias e dos carros de moradores. Não podemos aceitar mais que as pessoas não tenham livre circulação e que o Estado não possa entrar em territórios do Rio de Janeiro. Nós vamos aumentar o policiamento nas ruas, investir em inteligência e recuperar as áreas dominadas pelo crime organizado, fortalecendo os órgãos de segurança”, declarou Ganime.

O candidato afirmou que com um Rio de Janeiro mais seguro é possível gerar mais empregos: “Com segurança, nós vamos atrair investimentos gerando emprego e renda para a população. São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes e apenas 15% do esgoto tratado até hoje. O município foi abandonado pelo estado. Saneamento básico é um direito do cidadão ", afirmou.