O candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), faz caminhada em Três Rios. - Rafael Campos / Três Rios

Publicado 05/09/2022 19:18

Em caminhada pelas ruas de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, nesta segunda-feira (05), o candidato à reeleição ao governo do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou que pretende estimular o empreendedorismo na região.



Ao lado de Washington Reis, seu postulante a vice, o governador disse que já forma disponibilizados mais de “R$ 21 milhões em linhas de crédito para empresários” por meio da Agência Estadual de Fomento (AgeRio). Castro declarou também que o governo abriu diversas unidades do programa Resolve RJ, o que ajudou “na abertura de novos negócios em todo o Estado do Rio de Janeiro”.



“O Centro-Sul tem um enorme potencial de geração de emprego e renda. Temos grandes empresas aliadas, que já investiram mais de R$ 6 bilhões em diversos setores econômicos nos municípios da região. Com a abertura de uma agência do Resolve RJ aqui em Três Rios, por exemplo, contribuímos para esse ciclo virtuoso a favor do empreendedor, que agora consegue resolver o que precisa para o seu negócio de forma prática e rápida”, afirmou o governador.



Ontem, Três Rios foi uma das cidades do estado que participou de uma carreata em apoio à reeleição de Castro. O evento aconteceu de forma simultânea em várias regiões do Rio de Janeiro e reuniu mais de cinquenta carreatas.