Em carreata, Cláudio Castro (PL) ao lado da esposa, do candidato a vice-governador, Washington Reis (MDB), e do senador Romário (PL), que busca a reeleição à Casa Alta. - ROGERIO SANTANA / Divulgação

Em carreata, Cláudio Castro (PL) ao lado da esposa, do candidato a vice-governador, Washington Reis (MDB), e do senador Romário (PL), que busca a reeleição à Casa Alta. ROGERIO SANTANA / Divulgação

Publicado 04/09/2022 17:55 | Atualizado 04/09/2022 18:04

Apoiadores do candidato à reeleição ao governo fluminense, Cláudio Castro (PL), saíram às ruas em 50 carreatas, que aconteceram simultaneamente, em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, neste domingo (4/9).



Às 9h22, o atual governador do Rio iniciou oficialmente o ato, em carreata na Barra da Tijuca. O horário não foi escolhido aleatoriamente. Os minutos são uma referência ao número do postulante.



No evento, Castro discursou sobre a mobilização de hoje: “É emocionante ver esse carinho do povo. Mesmo com chuva, neste domingo frio, estamos nas ruas de todo o estado, demonstrando a vontade de que o Rio de Janeiro continue nos trilhos, unido e cada vez mais forte. Essa grande mobilização é o meu combustível para seguir em frente, fazendo o melhor pelo nosso estado – afirmou.



Ao lado de Castro, estavam sua esposa, o candidato a vice-governador, Washington Reis (MDB), e o senador Romário (PL), que busca a reeleição à Casa Alta.



Em diversas cidades do estado, prefeitos acompanharam as carreatas pelas ruas de seus municípios.

O representante de Três Rios, Joa Barbaglio, falou sobre como a população recebeu a carreata: “Cláudio Castro é um governador diferenciado. Três Rios só tem a agradecer pelo que ele tem feito no interior. Aqui, o povo aplaudiu a nossa carreata”, disse.



O prefeito de Miguel Pereira, André Português, também falou sobre a participação da população do interior do Rio: “Mais de 500 veículos participaram da carreata na cidade. Isso só mostra o quanto o povo do interior, em especial de Miguel Pereira, aprova a gestão Cláudio Castro”, afirmou.



Em Volta Redonda, o prefeito Antônio Francisco Neto, relembrou que o governo estadual investiu em diversos projetos na região: “Nós encontramos uma prefeitura quebrada e uma cidade abandonada, sem a mínima manutenção. Se hoje estamos dando a volta por cima, devemos muito ao Cláudio Castro”, declarou.